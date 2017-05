WOW Air en rajoute sur Tel-Aviv

Photo: Anna Zvereva CC

La compagnie aérienne islandaise à très bas prix WOW Air reliera Tel-Aviv à Montréal et Toronto, avec quatre vols par semaine, et ce, dès le 12 septembre. « Les passagers peuvent toujours profiter de l’escale WOW et de ce temps d’arrêt pour séjourner en Islande aussi longtemps qu’ils le désirent », ajoute la compagnie aérienne. La liaison compte toujours plus de transporteurs. En janvier, Air Transat devenait la première compagnie aérienne à offrir des vols directs vers Israël à partir de Montréal. Aussi accessible au départ de Toronto grâce à des vols de correspondance, ce service sans escale entre l’aéroport Montréal-Trudeau et l’aéroport international David-Ben-Gourion sera offert deux fois par semaine, les mercredis et dimanches, du 18 juin jusqu’à la fin octobre. Le mois suivant, Air Canada annonçait une expansion de ses services entre le Canada et Israël, avec le lancement d’une liaison sans escale saisonnière entre Montréal et Tel-Aviv et la transformation de son service direct Toronto–Tel-Aviv actuel en service quotidien exploité toute l’année.