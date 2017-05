Les ventes de logements ont reculé en avril, après un mois de mars record

Ottawa — Les ventes de maisons ont diminué en avril, après avoir établi un record en mars, ce qui était attribuable en partie à un ralentissement des transactions dans la grande région de Toronto, a indiqué lundi l’Association canadienne de l’immeuble (ACI).

Les ventes réalisées au Canada par l’entremise du système MLS ont reculé de 1,7 % le mois dernier, par rapport à celles de mars, a précisé l’ACI, qui représente plus de 120 000 courtiers et agents immobiliers au pays.

Près des deux tiers de tous les marchés locaux au Canada ont vu leurs ventes diminuer. Le déclin a été mené par une chute de 6,7 % dans le Grand Toronto, où les inquiétudes au sujet de l’accessibilité des logements se font de plus en plus vives.

Le mois dernier, le gouvernement ontarien a annoncé plus d’une demi-dizaine de mesures visant à stabiliser le marché et rassurer ceux qui redoutent l’existence d’une bulle immobilière. Une taxe de 15 % destinée aux acheteurs étrangers a notamment été mise en place.

« Il est assez clair que les changements de politiques de l’Ontario ont eu un effet calmant à la fin avril, en modérant la demande et en augmentant le nombre d’inscriptions à la vente [même si les vendeurs s’attendent à une éventuelle correction] », a observé Robert Kavcic, économiste principal chez BMO Marchés des capitaux, dans une note de recherche. « Même si cela pourrait reléguer la pointe des prix au passé, il reste à voir dans quelle mesure le marché ralentira par rapport à sa cadence insoutenable de plus de 30 %, et combien de temps cet ajustement durera. Si [le marché de] Vancouver est un indicateur, les réponses semblent être “quelque peu” et au moins aussi longtemps que les taux d’intérêt seront à leur niveau actuel”. »

Les ventes ont repris en avril dans le Grand Vancouver et dans la vallée du Fraser — avec des gains respectifs de 15,6 % et de 18,3 % par rapport au mois de mars. « À Vancouver, les ventes sont en dessous des niveaux record du premier semestre de l’an dernier, mais l’écart commence à se resserrer », a noté le président de l’ACI, Andrew Peck.

Les ventes dans la région du Grand Vancouver ont reculé de 26,2 % le mois dernier par rapport à avril 2016. Au cours de la même période, celles de la grande région de Toronto ont glissé de 3,8 %. À l’échelle du pays, les ventes ont diminué de 7,5 % par rapport à l’an dernier.

Le prix moyen réel des maisons vendues a atteint le mois dernier 559 317 $, ce qui représente une hausse de 10,4 % par rapport à l’an dernier, gonflé par les marchés du Grand Vancouver et du Grand Toronto. L’indice des prix des propriétés MLS a pour sa part avancé de 19,8 % d’une année à l’autre.