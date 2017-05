Appui aux baisses de production

Moscou — La Russie et l’Arabie saoudite ont appuyé lundi la prolongation jusqu’au premier trimestre de 2018 des réductions importantes de production internationale de pétrole, dans le but de soutenir les prix. Le cours du brut a rapidement pris du mieux.

La décision engloberait les membres de l’Organisation de pays exportateurs de pétrole (OPEP) de même que ceux qui n’en font pas partie.

Le ministère russe de l’Énergie a expliqué que cette prolongation témoignerait de la « détermination des producteurs d’assurer la stabilité, la prévisibilité et le développement progressif du marché ». La Russie et l’Arabie saoudite discuteront maintenant avec d’autres producteurs « dans le but d’en arriver à un consensus complet » concernant une prolongation de la réduction de production, avant la rencontre de l’OPEP prévue pour le 25 mai.

En novembre dernier, les membres de l’OPEP se sont entendus pour réduire de 1,2 million de barils la production quotidienne de pétrole. Le mois suivant, 11 pays producteurs qui ne font pas partie de l’OPEP ont ajouté à la production internationale une coupe de 558 000 barils, chaque jour.

L’Irak et l’Algérie s’étaient eux aussi prononcés, vendredi, en faveur d’une prolongation.