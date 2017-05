Les rendements toujours au rendez-vous

Les marchés étaient tous alignés pour les caisses de retraite au terme des trois premiers mois de 2017. Les rendements étaient au rendez-vous pour un quatrième trimestre consécutif.

Les régimes à prestations déterminées ont dégagé un rendement de 2,9 % au premier trimestre de 2017, selon RBC Services aux investisseurs et de trésorerie. Ce gain moyen s’ajoute à la performance de 6,8 % comptabilisée en 2016, sur l’ensemble de l’année. Il s’agit du quatrième trimestre consécutif de croissance pour les caisses de retraite canadiennes composant l’univers de cette institution, qui totalise un actif de 650 milliards de dollars.

La performance a été positive dans tous les grands segments, dominés par les actions canadiennes et mondiales. « La conjoncture mondiale positive au premier trimestre de 2017 a contribué à la croissance des actions mondiales, qui s’est établie à 6,2 % par rapport à 3 % au quatrième trimestre de 2016. L’indice MSCI Monde a connu une progression semblable, affichant un rendement de 5,8 % au premier trimestre de 2017 par rapport à 3,9 % au trimestre précédent », peut-on lire dans le communiqué de l’institution.

Pour leur part, les actions canadiennes ont affiché une progression de 2,3 %, plus faible toutefois que celui de 5,7 % comptabilisé au trimestre précédent. « L’indice composé TSX a reflété des résultats semblables, soit une hausse de 2,4 % au premier trimestre. Cela représente toutefois une baisse par rapport au rendement de 4,5 % du premier trimestre de 2016 principalement attribuable à la faiblesse du secteur de l’énergie au début de l’année. »

Une contribution positive est également venue des titres à revenu fixe, avec un rendement de 1,4 % après trois mois en 2017 contre une performance négative de 3,4 % au trimestre précédent. « Le marché des obligations canadiennes est demeuré stable malgré l’incidence de divers événements à l’échelle nationale et internationale, notamment le dépôt du budget fédéral canadien, la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis et les négociations relatives au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne », a énuméré RBC.

Les caisses de retraite ont dû composer avec les aléas du taux de change entre les dollars canadien et américain. « On croit que la hausse de taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine et l’approche prudente de la Banque du Canada pourraient continuer d’influer sur les deux monnaies », ajoute le communiqué.