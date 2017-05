Une côte à remonter

Le patriarche de Bombardier, Laurent Beaudoin, a mal réagi à l’intervention publique de la Caisse de dépôt et placement, qui demandait le départ de son fils, Pierre, et son remplacement par un président indépendant. Il y a quelque chose qu’on n’a toujours pas compris chez Bombardier.

elon La Presse, le président de la Caisse de dépôt et placement, Michael Sabia, aurait assuré aux membres de son conseil qu’il avait rencontré la haute direction de Bombardier à trois reprises pour faire connaître les insatisfactions de la Caisse au sujet de la gouvernance de l’entreprise.

Cette mise au point du président Sabia faisait suite à la réaction outrée du patriarche de Bombardier, Laurent Beaudoin, qui a reproché à la Caisse d’être intervenue publiquement pour réclamer des changements. Jeudi dernier, en marge de l’assemblée des actionnaires, qui a réélu malgré tout le fils Beaudoin au poste de président du conseil, Laurent Beaudoin avait déclaré : « Il me semble qu’ils auraient pu nous parler […] Ce n’est pas normal qu’au Québec, on en profite pour faire une sortie comme cela. »

Comme il est très vraisemblable que la Caisse ait communiqué directement avec les dirigeants de l’entreprise avant de faire connaître publiquement sa position — après tout, la Caisse a investi 1,5 milliard US$ dans Bombardier Transport (devenue BT Holdco) et elle détenait 53 millions d’actions de la société mère au 31 décembre dernier —, on ne peut qu’en déduire que M. Beaudoin ne s’attendait à rien d’autre qu’au silence de la part de la Caisse. En d’autres mots : faites-nous part en privé de ce qui vous déplaît, nous vous écouterons parce que nous n’avons pas le choix, mais taisez-vous par la suite même si nous rejetons vos recommandations.

De fait, c’est ce qui s’est produit, puisque, malgré les interventions répétées de la Caisse, malgré l’opposition tout aussi sentie des autres investisseurs institutionnels comme Teachers, les propositions de la direction ont reçu l’appui des deux tiers des actionnaires autres que la famille Bombardier-Beaudoin elle-même.

La seule concession, importante, il est vrai, fut de délester le fils des fonctions dites exécutives, c’est-à-dire qu’il devra se contenter de présider le conseil en abandonnant la gestion quotidienne à l’actuel président et chef de la direction, Alain Bellemare.

Sans l’intervention des pouvoirs publics, il y a un an, Bombardier aurait été dans l’obligation de se placer sous la protection des tribunaux pour éviter la faillite. Après une année aussi difficile, il apparaît donc pour le moins princier de se poser en victime à la moindre critique.

Rappelons que Le Devoir avait aussi appelé au départ de Pierre Beaudoin, le mois dernier, en expliquant que l’entreprise avait désormais besoin d’un président indépendant, extérieur à la famille qui détient 53 % des droits de vote avec seulement 13 % des actions.

Contrairement à la plupart des acteurs du monde financier canadien, nous soutenons toujours la formule d’actionnariat à droits de vote multiples, parce qu’elle favorise le développement à long terme de nos entreprises tout en les plaçant à l’abri de tentatives d’acquisition hostile. Encore faut-il cependant que la direction de ces entreprises protégées détienne une fraction minimale du capital (au moins 20 %) tout en étant à la hauteur des attentes des actionnaires, du personnel et de la clientèle.

Depuis un an, Bombardier n’a pas réussi à grossir le carnet de commandes de la CSeries, et très peu d’unités ont été livrées jusqu’à maintenant. Dans le secteur du transport par rail, les ennuis s’accumulent, notamment du côté de l’Ontario, où Bombardier peine à tenir ses engagements. Voilà des résultats qui confortent les Torontois dans leurs préjugés névrotiques à l’endroit du Québec et qui nuisent à la recherche de nouveaux contrats.

N’oublions pas non plus que, tout en étant actionnaire de Bombardier, la Caisse sera bientôt propriétaire du Réseau électrique métropolitain, un projet de 5,5 milliards qui est loin d’être acquis à Bombardier.

Depuis quelques semaines, il est question de fusion entre Bombardier Transport et son concurrent Alstom. Inutile de dire que, si elle se réalise, une telle transaction aura des conséquences majeures, mais pas nécessairement négatives dans un monde où la Chine monte en puissance.

Les prochains mois seront déterminants pour Bombardier. Tout le monde au Québec espère que la compagnie fera mentir les prophètes de malheur qui prédisent sa perte.