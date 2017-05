Bois d’oeuvre: Québec compte sur une aide «complémentaire» d’Ottawa

Québec ne s’attend pas nécessairement à ce qu’un plan d’aide du gouvernement fédéral pour l’industrie du bois d’oeuvre soit de nature purement financière, a laissé entendre lundi le premier ministre Philippe Couillard.

Alors que le gouvernement québécois offre depuis peu des prêts et des garanties de prêt aux entreprises touchées par l’imposition de droits compensateurs à la frontière américaine, tous les regards sont tournés vers Ottawa, qui n’a pas encore présenté de programme spécifique pour épauler les producteurs.

« S’ils veulent le faire, qu’ils le fassent. Or il ne s’agit pas nécessairement de doubler ce qui est déjà en place, mais d’être complémentaire », a dit M. Couillard en marge du lancement d’une campagne pour promouvoir le potentiel forestier du Québec.

« On a une ressource financière importante sur la table qui est disponible pour l’industrie », a ajouté M. Couillard. « Je ne dis pas qu’une autre ne serait pas bienvenue, tout est bienvenu. Mais soyons le plus large possible dans nos interventions et ne faisons pas que nous défendre contre les tarifs. »

Des représentants du gouvernement fédéral, dont le ministre du Commerce international François-Philippe Champagne, ont récemment mené une mission en Chine pour explorer des débouchées pouvant servir aux producteurs de bois canadien. M. Couillard a salué ce démarchage et dit que « c’est le genre de chose dont on a besoin ».

Pour une cinquième fois en 35 ans, Washington a décidé à la fin du mois d’avril d’imposer des droits compensateurs sur le bois canadien en réaction à une plainte de l’industrie américaine. Celle-ci accuse les producteurs canadiens de bénéficier de conditions injustes car leur bois provient essentiellement de terres publiques, ce qui selon les Américains permet aux Canadiens de vendre leur bois à faible prix.

Hauteur des droits

L’immense majorité des producteurs canadiens doivent payer un droit de 20 % plus une pénalité rétroactive de trois mois. Par ailleurs, cinq grandes compagnies écopent de tarifs se situant entre 3 % et 24 %. Le groupe québécois Produits forestiers Résolu fait face à un tarif de 12,82 %.

Présent au dévoilement de la campagne de promotion, en présence du milieu politique, patronal, syndical et industriel, le président de Résolu n’a pas voulu se prononcer sur l’aide d’Ottawa. « Attendons les annonces », a dit Richard Garneau. « Je pense qu’Ottawa travaille sur un programme quelconque. Je ne veux pas spéculer sur ce qu’ils devraient annoncer ou vont annoncer. Pour l’instant j’attends la possibilité d’avoir accès au marché américain, qui a besoin de notre bois. »

D’une durée de trois ans, la campagne de promotion annoncée lundi émerge d’un collectif de plus de 45 « partenaires », dont des syndicats, des regroupements patronaux et municipaux, des associations industrielles et le milieu de la formation. Québec injectera 2,7 millions dans le campagne tandis que le Conseil de l’industrie forestière du Québec contribuera 1,35 million. L’objectif sera de faire connaître le milieu de la forêt et le rôle qu’il occupe sur divers plans, tant sociaux qu’économiques.

Parmi les défis du secteur figure le renouvellement de sa main-d’oeuvre, a dit le p.-d.g. du CIFQ, André Tremblay.

L’industrie forestière québécoise regroupe environ 60 000 travailleurs, un chiffre en baisse depuis une quinzaine d’années en raison d’une combinaison de facteurs comme la montée du dollar canadien au début des années 2000, la concurrence et la dernière ronde du conflit du bois d’oeuvre de 2002 à 2006.

Au total, près de 180 compagnies sont directement touchées par les nouveaux droits, dont plusieurs sont situés dans des villes qui dépendent lourdement de cette industrie.

Pour faire valoir les arguments du Québec, qui a modifié son régime forestier en 2013 afin de répondre aux doléances américaines, une délégation de l’Union des municipalités du Québec est à Washington depuis dimanche pour sensibiliser les élus et les constructeurs résidentiels. Cette délégation devait notamment présenter l’argument selon les droits de 20 % allaient se solder par une hausse du prix des nouvelles constructions, refilée nécessairement aux acheteurs de la classe moyenne.