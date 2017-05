Les négociations sur l’ALENA pourraient débuter sous peu

Ottawa — Le gouvernement de Justin Trudeau dit s’attendre à ce que le gouvernement de Donald Trump enclenche rapidement le processus qui mènera à la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), maintenant qu’un nouveau représentant commercial américain a été confirmé dans ses fonctions.

Le ministre canadien du Commerce international, François-Philippe Champagne, a dit qu’il aura probablement l’occasion de rencontrer face à face Robert Lighthizer, cette semaine, lorsque tous deux assisteront à un sommet des ministres de l’APEC au Vietnam.

Le Sénat américain a approuvé, jeudi, la candidature de M. Lighthizer en tant que haut délégué de Donald Trump. Peu de temps après, le président américain avait laissé savoir qu’il avait l’intention de déposer sous peu un avis de 90 jours au Congrès relativement au lancement des pourparlers sur l’ALENA avec le Canada et le Mexique.

Le ministre Champagne a assuré à l’émission The West Block du réseau télévisé Global que le Canada est bien préparé pour les négociations, et ce, peu importe quand elles débuteront. « Nous sommes prêts, nous sommes préparés et nous allons voir ce qu’ils mettent sur la table, a-t-il dit. Mais nous serons fermes sur nos positions [c’est-à-dire] protéger les travailleurs canadiens et protéger les intérêts des Canadiens », a ajouté M. Champagne.

La ministre des Affaires étrangères Chystia Freeland a aussi affirmé qu’elle s’attend à ce que le processus de pré-négociation commence très bientôt. Elle a ajouté, en entrevue à l’émission Question Period de CTV, qu’elle espère rencontrer M. Lighthizer sous peu.

« Je pense que le processus devrait maintenant aller de l’avant, a dit la ministre en faisant allusion à la confirmation de M. Lighthizer. Et nous sommes enthousiastes par rapport à cela. »

« Nous sommes enclins à nous asseoir à la table [de négociations] avec nos partenaires américains et mexicains [pour] moderniser ce qui a été un grand accord commercial pour notre continent. »

Volonté de changement

Le gouvernement de Donald Trump a signalé qu’il souhaite que des changements significatifs soient apportés à l’ALENA, notamment en ce qui a trait aux produits laitiers, au bois d’oeuvre, aux automobiles et aux produits pharmaceutiques. Le processus de résolution de conflits prévu par l’entente devrait être sujet à des modifications, avait-on également fait valoir.

Le président Trump a lui-même dit qu’il s’attend à des changements « massifs », faisant valoir, la semaine dernière dans une entrevue accordée à The Economist, que « grand n’est pas un bon mot » pour décrire l’ampleur des négociations.

Certains observateurs doutent toutefois que les partenaires de l’ALENA disposent de suffisamment de temps pour effectuer d’importantes réformes, notamment parce que le Mexique souhaite l’atteinte d’une nouvelle entente d’ici le début de l’an prochain.

Entre-temps, les ministres Freeland et Champagne ont assuré qu’ils continueront de mettre de l’avant la position d’Ottawa dans les discussions informelles avec des acteurs de la scène politique américaine. L’argument central : l’ALENA a été bénéfique pour l’emploi dans tous les pays membres.