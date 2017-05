Bois d’oeuvre: des maires en mission

Des maires du Québec sont à Washington jusqu’à mardi, dans le cadre d’une mission de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) sur le bois d’œuvre. L’UMQ veut sensibiliser les élus et les partenaires forestiers américains à l’impor- tance pour les deux pays de parvenir à un accord sur le bois d’œuvre résineux. Pour ce faire, les maires rencontreront des élus du Congrès américain et des associations du secteur forestier. Des rencontres avec les dirigeants de la U.S. Lumber Coalition et de la National Association of Home Builders étaient au programme. Les droits compensatoires imposés par les États-Unis sur les exportations canadiennes de bois d’œuvre et pouvant aller jusqu’à 24 % seront au menu des discussions de la délégation. Les maires feront mardi le bilan de leur visite à Washington.