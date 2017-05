Les pilotes de WestJet votent à 62% pour la syndicalisation

Calgary — Plus de 1400 pilotes de WestJet ont voté à 62 % pour former le tout premier syndicat chez le deuxième plus grand transporteur aérien au Canada, a indiqué vendredi l’Association internationale des pilotes de ligne (ALPA). L’ALPA ajoute que lorsque les résultats seront certifiés par le Conseil canadien des relations industrielles, le syndicat deviendra le négociateur exclusif des pilotes de WestJet. Par communiqué, le président et chef de la direction de WestJet, Gregg Saretsky, se dit déçu du résultat du vote, mais s’engage à amorcer un dialogue constructif avec l’ALPA. Le transporteur aérien s’est longtemps opposé à la syndicalisation, et plusieurs votes visant à former un syndicat ont échoué au fil des ans, notamment celui des pilotes en 2015.