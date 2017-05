L’inflation a augmenté de 0,2% en avril aux États-Unis

Washington — L’indice des prix à la consommation a augmenté en avril aux États-Unis. Cette hausse est notamment attribuée au regain de vigueur des coûts de l’énergie, après le déclin prononcé constaté en mars. Le département du Travail a dit vendredi que l’inflation a progressé de 0,2 % en avril, après la glissade de 0,3 % mesurée en mars — soit le déclin le plus important constaté en deux ans. L’inflation de base s’est appréciée de 0,1 %. L’inflation est en hausse de 2,2 % sur un an, et l’inflation de base de 1,9 %.