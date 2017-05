Retards de Bombardier: l’Ontario s’entend avec Alstom

Toronto — Le gouvernement de l’Ontario dit avoir conclu une entente pour l’achat de 61 trains légers du manufacturier français Alstom dans l’éventualité où Bombardier n’arrive pas à livrer les trains pour les projets de transport en commun de Toronto, comme prévu. Le ministre du Transport Steven Del Duca précise qu’en vertu de cette entente de 528 millions de dollars, l’agence de transport ontarienne Metrolinx achèterait les trains légers d’Alstom pour les lignes Eglinton Crosstown et Finch West. M. Del Duca explique que cette entente reflète l’engagement du gouvernement à compléter les projets à temps. Cette annonce relance le conflit entre le gouvernement provincial et Bombardier au sujet de la capacité de l’entreprise à livrer la marchandise dans une ville où l’engorgement routier génère de plus en plus de frustration pour des centaines de milliers de travailleurs. Le mois dernier, un juge de l’Ontario a déterminé que Metrolinx ne pouvait résilier son contrat de 770 millions avec Bombardier pour la fabrication de trains légers pour la ligne Eglinton Crosstown, sans d’abord passer par un processus de résolution des conflits.