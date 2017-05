Air Transat en remet cet hiver

Air Transat ajoute des destinations, des routes et de la capacité pour ses liaisons hivernales vers le sud.

La composante aérienne de Transat A.T. a dévoilé jeudi son programme pour l’hiver 2017-2018. Au total, 36 destinations soleil et des départs de 22 villes canadiennes sont offerts. Air Transat ajoute deux nouvelles destinations cet hiver, soit Tampa, en Floride, et San Juan, à Porto Rico, au départ de Montréal et Toronto. Le transporteur parle aussi de capacité accrue pour plusieurs vols et de l’ouverture de dix nouvelles routes.

Plus en détail, les vols quotidiens vers Punta Cana et Cancún au départ de Toronto et de Montréal commenceront plus tôt cette année, soit en novembre. Air Transat ajoute également des vols vers l’Amérique centrale. À partir de Montréal, des vols supplémentaires seront ajoutés vers le Liberia et le Salvador.

Le transporteur bonifie également la liaison directe vers Santo Domingo, la capitale dominicaine étant maintenant accessible à partir de Montréal. « Au départ de Québec, Cayo Coco sera maintenant offerte deux fois par semaine. À partir de Rouyn-Noranda, avec des vols intérieurs vers Montréal, Air Transat pourra faire voyager les gens de l’Abitibi-Témiscamingue vers leur destination favorite parmi neuf pays des Caraïbes et de l’Amérique centrale », peut-on lire dans le communiqué.

Air Transat poursuit ainsi cet hiver son programme de vols avec correspondance avec des vols intérieurs reliant les villes de Montréal et Toronto.