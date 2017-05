Telus hausse son dividende et ses cibles

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Vancouver — Telus hausse son dividende trimestriel et certaines de ses cibles financières pour l’exercice 2017. Le géant des télécommunications de Vancouver a indiqué jeudi que son dividende augmenterait à 49,25 ¢ par action ordinaire à compter du versement du deuxième trimestre, prévu pour le mois de juillet. Cela représente une hausse de 2,6 % par rapport au dividende trimestriel de 48 ¢ versé au premier trimestre, et une hausse de 7,1 % par rapport à celui de 46 ¢ du deuxième trimestre de l’an dernier. Telus a aussi revu à la hausse sa prévision de bénéfice par action pour l’ensemble de l’exercice. Celui-ci devrait maintenant s’établir entre 2,49 $ et 2,66 $, comparativement à une prévision précédente d’entre 2,49 $ et 2,64 $ par action. Telus a affiché des revenus en hausse de 2,9 % à 3,2 milliards pour le deuxième trimestre, tandis que son bénéfice net montrait une croissance de 14,6 % à 433 millions, ou à 73 ¢ par action.