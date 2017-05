ALENA: Trump se dit fin prêt

Washington — Le président Donald Trump a dit être prêt à amorcer une renégociation majeure de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), à la suite de la confirmation attendue de longue date de son représentant au Commerce par le Sénat américain. La chambre haute a voté avec une large majorité bipartisane de 82 voix contre 14 pour la confirmation de Robert Lighthizer dans ses fonctions, jeudi. Le président a affirmé dans une entrevue avec The Economist qu’il voulait déposer rapidement un avis de 90 jours au Congrès, s’entendre avec les élus sur les priorités, et commencer des discussions avec le Canada et le Mexique plus tard cette année. Ce désir d’une renégociation majeure pourrait se buter aux réalités du calendrier politique. Les États-Unis et le Mexique ont tous deux exprimé le souhait d’obtenir une entente d’ici le début de l’année prochaine, avant les élections mexicaines. Peu d’observateurs estiment qu’une renégociation substantielle est possible en l’espace de quelques mois.