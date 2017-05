Les divisions Transport et Avions d’affaires propulsent Bombardier

Les divisions Transport et Avions d’affaires ont alimenté les efforts de redressement de Bombardier au premier trimestre. La multinationale québécoise réitère ses cibles pour l’exercice.

Au terme du premier trimestre clos le 31 mars 2017, Bombardier a inscrit une perte nette de 31 millions $US, ou de 2 ¢US par action, contre une perte de 138 millions, ou de 7 ¢US l’action, un an plus tôt. Les revenus consolidés du manufacturier ont reculé de 9 %, de 3,91 milliards à près de 3,58 milliards.

Les trois premiers mois de l’exercice ont toutefois permis de dégager un bénéfice d’exploitation de 105 millions, contre 56 millions un an plus tôt, la marge doublant à 2,9 %, contre 1,4 %. Cette marge est cependant demeurée relativement stable avant éléments spéciaux, se situant autour de 5,8 %. « Les marges continuent de démontrer les bénéfices du plan de transformation », a souligné Bombardier dans son communiqué. Sur une base sectorielle, elle atteignait 8 % dans le segment transport, contre 6,1 % au premier trimestre de 2016, et de 7,6 % dans celui des avions d’affaires, contre 6,7 %. Elle demeurait déficitaire, autour des 10 %, dans la division Avions commerciaux.

Bombardier s’est également réjouie d’avoir abaissé à 593 millions l’utilisation de sa trésorerie au premier trimestre de 2017, contre 750 millions au trimestre correspondant de 2016. L’entreprise a rappelé qu’elle a continué à investir dans la phase d’essais et de certification des programmes d’avions Global 7000 et 8000 ainsi que dans les stocks soutenant l’accélération de la production des avions CSeries. Au 31 mars, ses sources de financement disponibles à court terme totalisaient 3,87 milliards, contre 4,48 milliards au 31 mars 2016.

Croissance prévue

« Ces résultats amènent Bombardier à réitérer ses prévisions pour l’exercice, soit une croissance des revenus de quelques points de pourcentage, compte non tenu de l’incidence des taux de change, un [bénéfice d’exploitation] avant éléments spéciaux entre 530 millions et 630 millions et une utilisation de flux de trésorerie disponibles entre 1 milliard et 750 millions », poursuit la multinationale.

Dans le créneau des avions d’affaires, les revenus ont diminué de 23 % entre les deux trimestres de comparaison malgré un petit recul des livraisons, de 31 à 29 unités. « Les livraisons et les revenus pour le premier trimestre s’alignent sur les tendances saisonnières habituelles, les livraisons effectuées représentant plus de 20 % des 135 livraisons prévues pour l’exercice », a ajouté l’entreprise. Le carnet de commandes se chiffrait à 15,2 milliards au 31 mars.

Dans le segment des avions commerciaux, les revenus étaient en baisse de 12 %, de 616 millions à 546 millions, 15 unités ayant été livrées au cours des trois premiers mois de 2017 contre une vingtaine au cours de la même période l’an dernier. Le carnet de commandes de Bombardier comptait 432 unités à la fin de mars. « Nous avons accéléré considérablement la cadence de production des avions CSeries en prévision d’une hausse des livraisons au deuxième semestre de 2017 », a ajouté Bombardier.

Dans la division Transport, les revenus ont augmenté de 2 %, à 1,9 milliard. Le carnet de commandes atteignait 30,9 milliards au 31 mars, en hausse de 3 % sur un an.