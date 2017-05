La Financière Power cherche des occasions d’acquisition

Le président de la Financière Power, Paul Desmarais Jr., et le président et chef de la direction, Jeffrey Orr

Toronto — La Financière Power aimerait faire croître ses activités par l’entremise d’acquisitions, particulièrement à l’extérieur du marché canadien, où sa présence est déjà importante, a indiqué jeudi son chef de la direction.

Les activités de sa filiale Putnam Investments, un gestionnaire d’actifs mondiaux établi aux États-Unis, pourraient être parmi les principaux bénéficiaires d’une expansion à l’extérieur du pays, a estimé le chef de la direction, Jeffrey Orr. Mais l’entreprise — dont les principales filiales sont l’assureur Great-West Lifeco et la Financière IGM — garde les « yeux grands ouverts » en ce qui a trait aux occasions d’acquisition, pour toutes ses activités dans tous les coins du monde, a ajouté M. Orr.

Le grand patron de la Financière Power faisait ces commentaires dans la foulée de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société montréalaise, qui se déroulait jeudi à Toronto.

Au cours de l’assemblée, M. Orr a noté que les industries de l’assurance et de la gestion d’actifs étaient aux prises avec un certain nombre de vents contraires — notamment la faiblesse des taux d’intérêt, les changements rapides dans les technologies et l’évolution des demandes des clients —, ce qui a réduit la rentabilité. Mais M. Orr s’est dit optimiste quant aux perspectives de croissance de l’entreprise. « Nous entrons peut-être dans une phase post-crise où les taux d’intérêt commenceront à grimper et où la valeur de la gestion active sera mieux récompensée, »

La Financière Power a affiché jeudi un bénéfice net de 484 millions, soit 68 ¢ par action, pour le premier trimestre, un résultat en hausse par rapport à celui de 259 millions, ou 36 ¢ par action, de la même période l’an dernier.

La Corporation Power du Canada détient un investissement dans La Presse canadienne par l’entremise d’une entente conjointe avec une filiale du Globe and Mail et Torstar.