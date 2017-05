Péladeau défend les résultats de TVA

Pierre Karl Péladeau et Brian Mulroney, président du conseil d'administration de Québecor, à leur arrivée à l’assemblée annuelle des actionnaires

De retour à la tête de Québecor après son intermède en politique québécoise, le président et chef de la direction, Pierre Karl Péladeau, a réitéré sa confiance en TVA et dans la stratégie médiatique du conglomérat, malgré les temps difficiles.

À l’occasion de l’assemblée annuelle des actionnaires, jeudi à Montréal, M. Péladeau a dû répondre aux questions de deux actionnaires à ce sujet, mécontents de la faible rentabilité de TVA qui perdure. Devant les invitations à fermer le capital de TVA, voire à vendre cette division, M. Péladeau a opposé un non catégorique. « Je considère que la perspective dans laquelle s’est engagé TVA — bien que je reconnaisse que les dernières années ont été difficiles —, son positionnement, est tout à fait approprié pour les années à venir », a répliqué M. Péladeau à l’un de ces actionnaires insatisfaits.

« C’est plus que les dernières années, M. Péladeau : au cours des cinq dernières années, le titre de TVA a chuté de 63 %. Pendant qu’on se glorifie à dire que TVA est un chef de file, qu’il a les meilleurs auditoires, il n’y a rien qui se passe au niveau de la rentabilité », s’est plaint Michel Verreault, actionnaire de Québecor et du Groupe TVA. « Il n’y a pas de plan de cette nature. Je persiste à penser que TVA est bien positionné pour l’avenir, passe une période plus difficile, comme l’ensemble des diffuseurs, a pris les moyens nécessaires pour diversifier ses sources de revenus », a répliqué M. Péladeau.

L’un de ces actionnaires frustrés a carrément parlé de « dépendance affective » parce que Québecor continue de soutenir TVA malgré tout.

Résultats

Pour l’ensemble de l’exercice 2016, Québecor affiche un bénéfice d’exploitation de 1,49 milliard, en hausse de 3,7 %. Le bénéfice net a atteint 195 millions, ou 1,59 $ par action, par rapport à un bénéfice de 152 millions, ou 1,24 $ par action, en 2015. Les revenus ont atteint 4,02 milliards, en hausse de 3,2 % par rapport à 2015. Encore une fois, c’est le secteur des télécommunications qui a été très porteur.

Pour ce qui est du premier trimestre du nouvel exercice, le géant médiatique québécois a encaissé une perte nette de 200 000 $, ou 2 ¢ par action, après avoir engrangé un bénéfice de 69,9 millions, ou 57 ¢ par action, au même moment l’an dernier.

Québecor évoque notamment un écart défavorable de 79 millions relativement aux instruments financiers, dont 80,5 millions sans incidence fiscale ; un écart défavorable de 15,6 millions au premier trimestre 2017 relativement à la perte sur refinancement de dettes ; et une augmentation de 8,1 millions de la charge d’amortissement.

Ses revenus trimestriels ont progressé de 2,2 % à 996,4 millions. Québecor témoigne d’augmentations de 3,5 % des revenus du secteur des télécommunications et de 10,7 % du secteur des sports et divertissement. Ses revenus du secteur média ont toutefois reculé de 10,3 millions.