Selon le Groupe WSP, les projets d’infrastructures soutiennent le Canada

Le Groupe WSP Global s’attend à ce que le déploiement du programme de dépenses en infrastructure du gouvernement fédéral aide le Canada à traverser les difficultés de son secteur pétrolier dans les quelques prochaines années, a indiqué mercredi le chef de la direction de la société de génie-conseil.« Je suis optimiste quant aux perspectives à long terme du Canada, mais nous devons simplement être patients », a estimé Alexandre L’Heureux à la suite de l’assemblée annuelle des actionnaires de l’entreprise, pendant laquelle elle a dévoilé un nouveau logo mondial.La montréalaise WSP Global a éliminé des centaines d’emplois canadiens pendant trois années de ralentissement, une situation largement attribuable à la faiblesse du secteur du pétrole et du gaz naturel dans l’Ouest canadien. Mais l’emploi a augmenté au cours de la dernière année au Québec et en Ontario, et d’autres emplois devraient être ajoutés au fur et à mesure que l’économie continuera de s’améliorer.Le gouvernement libéral compte dépenser 81,2 milliards par l’entremise de son programme d’infrastructure au cours des 11 prochaines années. Ce montant comprend 35 milliards réservés à la Banque de l’infrastructure.WSP Global a récemment obtenu un contrat — son premier attribuable aux dépenses fédérales d’infrastructure — pour un projet d’expansion du réseau de transport en commun d’Edmonton. « Nous avons l’impression qu’un élan va peut-être prendre racine au pays et que nous allons voir une nouvelle reprise de l’activité dans les infrastructures dans les années à venir », a affirmé M. L’Heureux. WSP Global a dit attendre des nouvelles au sujet d’autres grands contrats potentiels, notamment pour les projets de trains légers de Montréal et d’Ottawa et pour l’expansion du terminal portuaire de Roberts Bank, à Vancouver.M. L’Heureux s’attend à ce que cette année soit occupée au chapitre des soumissions pour de futurs contrats.La société s’attend à réaliser d’autres acquisitions dans l’année à venir, ce qui devrait lui permettre de réaliser son plan stratégique, qui consiste à atteindre un effectif mondial de 45 000 employés et un chiffre d’affaires de 6 milliards d’ici la fin de l’an prochain. Elle compte actuellement 36 000 employés et ses revenus s’élèvent à 4,9 milliards.Par ailleurs, WSP Global a connu un solide début d’exercice et a dévoilé mercredi une importante croissance de ses profits et de ses revenus. Pour le trimestre clos le 1er avril, l’entreprise a affiché un bénéfice de 47,6 millions, soit 47 ¢ par action. En comparaison, elle avait engrangé un bénéfice de 27,6 millions, ou 28 ¢ par action, pour la même période un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté s’est élevé à 49,8 millions, soit 49 ¢ par action, en hausse par rapport à celui de 33,1 millions, ou 33 ¢ par action, un an plus tôt. Les revenus nets se sont établis à 1,28 milliard, prenant ainsi 10 % par rapport au premier trimestre de l’année dernière. Cette croissance recule cependant à 4 % si l’on exclut le nombre de jours ouvrables supplémentaires du plus récent trimestre.Selon M. L’Heureux, WSP se trouve dans une position enviable au Royaume-Uni, ce qui devrait lui permettre d’éviter l’impact du Brexit. Les activités dans le secteur commercial privé avaient ralenti il y a quelques mois, mais l’optimisme a été un peu plus présent ces quatre à six dernières semaines.