Snap affiche une lourde perte

Photo: Mark Lennihan Associated Press

New York — Snap, la société derrière l’application Snapchat si populaire auprès des jeunes, a vu ses revenus grimper en flèche au premier trimestre, mais elle a affiché une lourde perte nette en raison des frais associés à son entrée en Bourse. L’entreprise a affiché une perte nette de 2,2 milliards $US pour le trimestre de janvier à mars. De ce montant, environ 2 milliards étaient attribuables aux coûts liés au premier appel public à l’épargne. Un an plus tôt, alors que son capital était encore fermé, Snap avait perdu 38,8 millions. La perte par action de Snap s’est chiffrée à 2,31 $US pour le premier trimestre, comparativement à une perte de 14 ¢US un an plus tôt. Le titre de Snap plongeait de plus de 25 % dans les transactions d’après-séance, puisque ces résultats étaient moins bons que prévu. Les revenus trimestriels de l’entreprise ont presque quadruplé à 149,6 millions, en regard d’un chiffre d’affaires de 38,3 millions l’an dernier.