Cascades a doublé son bénéfice

Kingsey Falls — Cascades a affiché mercredi un bénéfice net de 161 millions ou 1,70 $ par action au premier trimestre, comparativement à 75 millions ou 79 ¢ par action au même moment l’an dernier. Ses ventes trimestrielles sont demeurées stables à un peu plus de 1 milliard. Le bénéfice ajusté de la compagnie s’est chiffré à 12 millions, ou 13 ¢ par action, contre 34 millions, ou 35 ¢ par action il y a un an. Le président et chef de la direction, Mario Plourde, a expliqué par voie de communiqué que les résultats du premier trimestre ont été impactés par certains éléments à court terme, notamment des coûts plus élevés de matières premières, les initiatives de repositionnement de produits, le démarrage de la nouvelle usine dans le segment des papiers tissu et l’implantation du progiciel intégré.