Northern Pass: Hydro-Québec rejette le tracé souterrain

Hydro-Québec a dévoilé mercredi un rapport d’analyse indiquant qu’elle rejette le scénario d’enfouissement de la portion sud de la ligne Québec-New Hampshire proposé par l’organisme Forêt Hereford.

Après avoir comparé les impacts de trois tracés différents, y compris le tracé souterrain soumis par Forêt Hereford, la société d’État privilégie toujours l’option aérienne.

« Hydro-Québec estime que l’option aérienne du côté ouest du mont Hereford demeure celle qui satisfait au plus grand nombre de critères économiques, techniques et environnementaux, en plus de refléter les volontés exprimées par le milieu lors des consultations publiques sur le projet », indique-t-on dans le rapport d’analyse.

La portion sud de la ligne Québec-New Hamphire, longue d’environ 15 km, constitue la portion québécoise du projet Northern Pass. Elle soulève la controverse puisqu’elle doit traverser un massif forestier protégé couvrant une superficie de 53 km2.

Tracés à l’étude

Hydro-Québec avait déjà étudié un tracé aérien et un tracé souterrain qui longerait les voies publiques à l’est du mont Hereford. Elle avait finalement privilégié l’option aérienne, en évoquant notamment des coûts d’enfouissement élevés.

Dans son rapport sur le projet rendu public en février dernier, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a cependant demandé à Hydro-Québec de « réévaluer de manière plus détaillée la possibilité d’enfouir la ligne dans la portion sud avant une éventuelle autorisation du projet par le gouvernement du Québec ».

L’organisme Forêt Hereford a officiellement proposé un tracé souterrain « de compromis » le 10 mars dernier. Hydro-Québec reconnaît que cette option coûterait 5 millions de dollars de moins que le tracé souterrain longeant les voies publiques. Elle précise toutefois que ce tracé coûterait 60 millions de dollars de plus que l’option aérienne, pour une ligne qui aurait une durée de vie deux fois plus courte.

Plusieurs groupes environnementaux réclament l’enfouissement de la ligne en faisant remarquer que le partenaire américain d’Hydro-Québec, Eversource, a accepté d’enfouir une portion du projet Northern Pass devant passer sur le territoire des montagnes Blanches.