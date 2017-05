Valeurs mobilières: le projet fédéral est inconstitutionnel, répète la Cour d’appel du Québec

Le projet d’une commission pancanadienne de valeurs mobilières va à l’encontre de la Constitution, estime la Cour d’appel du Québec dans une décision publiée ce matin.

Du coup, le plus haut tribunal du Québec se trouve à rejeter pour une deuxième fois depuis 2011 le projet chéri par le gouvernement fédéral, appuyé par l’Ontario et plusieurs provinces, mais critiqué par l’Alberta.

Les juges ont écrit que le projet tel que proposé par Ottawa dans la Loi sur la stabilité des marchés des capitaux n’est pas autorisé par la Constitution, mais qu’il n’excède pas la compétence du Parlement sauf pour certains articles qui « rendent la loi proposée inconstitutionnelle dans son ensemble s’ils n’en sont pas retirés ».

Dans son mémoire soumis à l’été 2016, la procureure générale du Québec avait déploré qu’Ottawa continue de vouloir implanter une commission qui soit essentiellement la même que celle jugée invalide par la Cour suprême en décembre 2011.

La Cour suprême avait indiqué au gouvernement Harper que le secteur des valeurs mobilières est de compétence provinciale. Les juges avaient cependant suggéré une « approche coopérative » axée par exemple sur la gestion des risques systémiques.

Ottawa est par la suite revenu à la charge en reprenant cette suggestion. Plusieurs provinces appuient sa démarche, dont l’Ontario, mais l’Alberta fait front commun avec le Québec dans son opposition.

Une bonne partie du milieu des affaires du Québec craint une perte d’expertise et des capacités décisionnelles dans le secteur financier, ce qui s’accompagnerait d’une plus grande concentration du pouvoir financier à Toronto. En novembre 2016, plusieurs acteurs connus ont d’ailleurs fait parvenir une lettre au ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, lui demandant d’abandonner le projet. Le cabinet Morneau avait indiqué au Devoir qu’Ottawa « a l’intention de s’acquitter de ses responsabilités dans le respect des provinces, qu’elles choisissent d’y participer ou non ».

« Le protocole d’accord envisage une transformation du fédéralisme qui ne peut être mise en place qu’au moyen d’une modification constitutionnelle », a estimé la PGQ à l’été 2016, et « donnera nécessairement lieu à une relation hiérarchique entre [la nouvelle entité] et les administrations des provinces non participantes ». Selon la PGQ, le nouveau projet a de « profondes ressemblances » avec celui de 2011.