Premier profit net en six trimestres

L’action de Valeant a affiché mardi son plus important bond en six mois, après que la société pharmaceutique eut affiché son premier bénéfice net en six trimestres.

La société établie à Laval a en outre indiqué avoir réalisé des progrès dans le remboursement de sa dette et révisé à la hausse ses prévisions de bénéfice pour l’ensemble de son exercice. À la Bourse de Toronto, l’action de l’entreprise a gagné 3,22 $, soit 24,1 %, pour clôturer à 16,58 $.

Les hauts dirigeants de Valeant ont dit s’attendre à ce que le cours de l’action continue de grimper au fur et à mesure qu’elle continuera à rembourser sa dette. « Nous croyons que cela va grandement nous aider avec le prix de l’action », a estimé le chef de la direction, Joseph Papa.

La dette de Valeant a été réduite de 1,3 milliard $US au cours du trimestre. Depuis le premier trimestre de l’an dernier, elle a diminué de 3,6 milliards. La société aimerait retrancher un total de 5 milliards à sa dette d’ici février 2018

Valeant a engrangé un bénéfice de 628 millions, soit 1,79 $US par action, grâce à un gain fiscal hors trésorerie de 908 millions émanant d’une restructuration interne. Il s’agissait de son premier profit trimestriel depuis le troisième trimestre de 2015. Les revenus pour le trimestre clos le 31 mars ont reculé de 11 % à 2,11 milliards. En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice ajusté s’est établi à 78 ¢US par action.

La firme de notation de crédit Moody’s Investors Service a indiqué que la diminution de la dette de Valeant était la bienvenue, mais qu’elle en tenait déjà compte dans sa note actuelle. « Les retards dans la concurrence générique profiteront aux résultats de Valeant à court terme, mais les pressions au niveau des prix et les difficultés au niveau des volumes perdurent », a estimé l’analyste Michael Levesque.

L’analyste Neil Maruoka, de Canaccord Genuity, a affirmé que Valeant donnait des signes positifs depuis que son action a souffert, en mars, du fait qu’un de ses plus grands actionnaires a liquidé toutes ses actions dans la société. « Étant donné qu’une grande partie de la récente faiblesse de l’action était attribuable à la sortie de Pershing Square, nous croyons que les investisseurs regagnent une certaine confiance grâce à la stabilité du trimestre », a-t-il écrit dans un rapport.