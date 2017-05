SherWeb crée 200 emplois à Longueuil

Photo: iStock

SherWeb s’installe à Longueuil. Quelque 200 emplois sont créés. L’entreprise sherbrookoise spécialisée dans les solutions infonuagiques et l’hébergement de données a retenu Longueuil pour l’établissement de son nouveau bureau d’affaires. L’opération repose sur un investissement de 8 millions et se traduit par la création de 200 emplois directs dans cette municipalité. Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) a piloté le dossier et apporté une aide financière non remboursable de 100 000 $. SherWeb a souligné qu’en seulement deux ans, « nous sommes passés de 180 à près de 500 employés. S’établir à Longueuil nous donne un accès facilité à un bassin étendu de talents disponibles, qualifiés et bilingues, un facteur clé de haute importance pour SherWeb ». L’entreprise possède 40 000 entreprises clientes dans plus de 100 pays.