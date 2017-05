Le groupe MTY achète une chaîne ontarienne

Groupe d’alimentation MTY continue d’accroître la taille de son portefeuille en y ajoutant la chaîne ontarienne The Works Gourmet Burger Bistro. La société montréalaise spécialisée dans la restauration rapide — notamment propriétaire des enseignes La Crémière, Thaï Express, Tiki-Ming, Valentine et Café Van Houtte — a annoncé lundi l’ajout de 27 restaurants franchisés ou exploités par The Works pour 8 millions. Au cours de la dernière année, le réseau de cette chaîne ontarienne a généré des ventes évaluées à 35 millions. Par ailleurs, MTY a annoncé, plus tard lundi, avoir mis la main sur les deux bannières de la montréalaise Restaurants Giorgio, soit Steak Frites St-Paul et Giorgio Ristorante, pour environ 300 000 $. Ce réseau compte actuellement six Giorgio Ristorante et neuf Steak Frites St-Paul.