Une action qui connaît une séance en dents de scie

Toronto — L’action de Home Capital connaissait une séance en dents de scie lundi, à la Bourse de Toronto, après que le prêteur hypothécaire eut annoncé qu’il suspendait son dividende et qu’il souffrait d’une nouvelle vague de retraits dans ses comptes d’épargne et certificats de placement garanti à taux d’intérêt élevés.

Le sort du spécialiste des prêts hypothécaires à risque était suivi de près par les investisseurs, autorités réglementaires et gouvernements. Certains observateurs du marché s’inquiètent de la possibilité que les péripéties de Home Capital entraînent des problèmes dans le plus large secteur canadien de la finance.

Home Capital a indiqué avoir tiré 1,4 milliard d’une marge de crédit de 2 milliards obtenue auprès du régime de retraite des travailleurs de la santé de l’Ontario (HOOPP) pour contrebalancer l’impact des retraits des épargnants.

Le titre de Home Capital a clôturé lundi en hausse de 98 ¢, soit 16,8 %, à 6,83 $ sur le parquet torontois. En début de séance, il affichait plutôt une baisse de 10 % et se négociait à 5,06 $.

Nouvelle équipe

Pour tenter de restaurer la confiance des investisseurs, Home Capital a annoncé lundi la nomination de trois nouveaux administrateurs à son conseil. Ceux-ci comprennent deux anciens chefs de la direction d’un important régime de retraite — Claude Lamoureux, du Régime de retraite des enseignants de l’Ontario (RREO) et Paul Hagis, d’OMERS — ainsi que Sharon Sallows, une administratrice de deux importantes sociétés de placement immobilier. La société a aussi nommé Brenda Eprile, qui s’est jointe l’an dernier au conseil de Home Capital, au poste de présidente du conseil. Elle remplace Kevin Smith, qui conserve néanmoins une place au conseil d’administration.

« Claude, Paul et Sharon apportent une incroyable quantité d’expérience et de talent, qui sera inestimable pour aider la société à affronter ses difficultés opérationnelles, et assurer que nous pouvons rebâtir la confiance en Home Capital sous la supervision d’un très solide et fiable conseil d’administration », a indiqué Mme Eprile dans un communiqué. Mme Eprile a déjà été membre du personnel de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) avant de devenir une consultante spécialisée en questions réglementaires.

Home Capital a encaissé une série de revers ces dernières semaines, à commencer par le dépôt d’allégations de la CVMO contre deux anciens chefs de la direction du prêteur hypothécaire et son actuel directeur financier. Les responsables de l’application de la loi de la CVMO accusent notamment la société et les trois hommes d’avoir trompé les actionnaires dans leurs déclarations financières et dans leurs commentaires lors de conférences téléphoniques en 2015.

Retraits des comptes

La société s’est engagée à se défendre contre les accusations, qui ont entraîné une importante vague de retraits de fonds dans les comptes d’épargne de Home Capital. Les avocats des trois hommes n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Dylan Steuart, un analyste pour Industrielle Alliance Valeurs mobilières, a estimé que les liquidités de Home Capital restaient la principale inquiétude au sujet de l’entreprise. « Même si la restructuration soutenue du conseil est nécessaire en raison des problèmes de réputation qui touchent l’entreprise, son effet est probablement contrebalancé par les indications de fuite constante du financement de l’entreprise », a observé M. Steuart dans une note à ses clients. « La mise à jour sur les liquidités de l’entreprise est utile, mais le portrait devra s’éclaircir en ce qui a trait au reste du portefeuille de prêts avant de pouvoir offrir un certain réconfort. »

Home Capital utilise l’argent déposé dans les CPG et dans ses comptes d’épargne à taux d’intérêt élevés pour financer ses prêts hypothécaires. La société estime que ses comptes d’épargne ne contiendront plus que 192 millions d’ici la fin de la journée de lundi, alors qu’ils en contenaient 1,4 milliard il y a deux semaines. Le solde des dépôts liés aux CPG offerts par ses filiales était de 12,64 milliards en date de vendredi — un montant en baisse de 220 millions depuis le 28 avril.

Le prêteur devrait dévoiler jeudi ses résultats financiers du premier trimestre, après avoir reporté leur publication la semaine dernière.

Home Capital a apporté plusieurs changements à son conseil. Elle y a notamment remplacé, la semaine dernière, son fondateur Gerald Soloway par l’ancien dirigeant de la Banque Royale Alan Hibben. Jim Keohane, chef de la direction de HOOPP, a pour sa part démissionné du conseil en évoquant un potentiel conflit d’intérêts à la suite de la décision du régime de retraite d’accorder une marge de crédit de 2 milliards à Home Capital. William Falk, qui avait annoncé son départ du conseil plus tôt cette année, devrait quitter son poste jeudi.