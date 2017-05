Le chômage recule au Canada et aux États-Unis

Le chômage a légèrement reculé des deux côtés de la frontière canado-américaine en avril, pour atteindre les taux les plus bas depuis presque 10 ans.

Au pays, il a reculé de 0,2 point de pourcentage, pour s’établir à 6,5 %, soit le taux le plus bas depuis octobre 2008, a annoncé Statistique Canada.

L’agence fédérale a expliqué que cette diminution est principalement attribuable à la baisse du nombre de jeunes à la recherche de travail.

L’emploi a augmenté chez les personnes de 55 ans et plus, alors qu’il a diminué chez les hommes de 25 à 54 ans. Par contre, l’emploi chez les femmes de 25 à 54 ans et les jeunes de 15 à 24 ans a connu peu de variation.

L’emploi a progressé en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard, tandis qu’il était pratiquement inchangé dans les autres provinces.

Au Québec, tant l’emploi que le taux de chômage ont peu varié au cours du mois. Au cours des 12 mois ayant pris fin en avril, l’emploi dans la province a progressé de 88 000 ou de 2,1 %, et l’essentiel de la croissance a eu lieu au cours de la deuxième moitié de 2016. Comparativement à 12 mois plus tôt, le taux de chômage au Québec a diminué de 0,8 point de pourcentage, passant à 6,6 %.

Du côté américain

Quelque 211 000 emplois ont été créés aux États-Unis, faisant reculer le taux de chômage de 0,1 point. Il s’établit maintenant à 4,4 %, du jamais vu depuis 2007, selon le rapport officiel sur l’emploi publié vendredi.

Les analystes tablaient sur 180 000 nouvelles embauches avec un taux de chômage en hausse, à 4,6 %.

Ces chiffres dynamiques pour le premier mois du 2e trimestre confirment l’optimisme de la Banque centrale américaine, la Fed, qui a jugé jeudi que l’affaiblissement de la croissance américaine au 1er trimestre n’était que « temporaire ».

L’administration Trump, qui promet de vastes mesures de relance budgétaire, assure pouvoir à moyen terme faire croître l’économie à un rythme supérieur à 3 %.

Avec un taux de chômage de 4,4 % pour la première fois depuis mai 2007, l’économie américaine frôle le plein emploi, ce qui signifie que les employeurs vont devoir augmenter les rémunérations pour pourvoir des postes.

Le salaire horaire moyen a ainsi augmenté de 7 cents à 26,19 $, soit presque +0,3 % sur le mois et +2,5 % sur un an.

En avril, ce sont les secteurs de l’hôtellerie et des loisirs (+55 000), de la santé (+37 000), des services financiers (+19 000) et des mines (+9000) qui ont embauché le plus.

Le nombre de chômeurs s’est établi à 7,1 millions, contre 7,2 millions le mois d’avant et surtout, le nombre de personnes qui ne trouvent qu’un emploi à temps partiel a reculé de presque 300 000 à 5,3 millions.

Le taux de participation à l’emploi, qui compte ceux qui travaillent ou cherchent activement un emploi, est resté quasiment inchangé à 62,9 %, signe d’un maintien de la confiance dans l’économie.

Le taux de chômage des Noirs (7,9 %) et des Hispaniques (5,2 %) reste toujours très supérieur à celui des Blancs (3,8 %).

Plus de détails suivront.