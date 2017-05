Fondaction dans le Groupe C. Laganière

Photo: OSA Images

Fondaction et Investissement Québec ont qualifié d’important l’investissement dans le Groupe C. Laganière. « Mis en place à l’initiative de Fondaction, ce nouveau partenariat permettra à cette entreprise familiale d’assurer sa relève et d’accélérer sa croissance », peut-on lire dans le communiqué. Le montant de l’investissement n’a pas été précisé. Le Groupe C. Laganière se spécialise dans la réhabilitation de sites contaminés et la réalisation d’évaluations environnementales. À la suite de cette transaction, la famille Laganière demeure actionnaire majoritaire avec plus de 50 % du capital-actions. Fondaction est un joueur important avec près de 30 % et Investissement Québec vient compléter avec près de 10 %. Fondé en 1962 à Montréal-Est, le Groupe C. Laganière compte plus de 180 employés.