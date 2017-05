Desjardins signataire des PRI

Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA) a annoncé vouloir officialiser son engagement envers l’investissement responsable en devenant signataire des Principles for Responsible Investment (PRI). Créée en 2006, l’initiative PRI, soutenue par les Nations unies, regroupe plus de 1700 signataires dans plus de 50 pays, responsables de la gestion de 62 000 milliards $US d’actif. DGIA, qui dessert des clientèles institutionnelle et privée depuis 2003, a intégré des stratégies ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) à sa gestion de portefeuille en 2012. Entité à part entière de Desjardins, DGIA gère des actifs de plus de 55 milliards de dollars dans le cadre de mandats confiés par des composantes du Mouvement.