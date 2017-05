Les profits de Molson Coors ont grimpé grâce aux acquisitions

Le brasseur Molson Coors a vu son bénéfice net progresser de 24 % au premier trimestre, pour atteindre 201,3 millions $US, ce qu’il a attribué aux acquisitions, qui en ont fait le troisième brasseur au monde.La société établie à Denver et à Montréal a affiché un bénéfice par action de 93 ¢US pour le trimestre clos le 31 mars. En comparaison, elle avait engrangé un bénéfice de 162,7 millions, ou 80 ¢US par action, un an plus tôt. Dans la dernière année, Molson Coors a réalisé l’acquisition, pour 12 milliards, des marques Miller et de la coentreprise MillerCoors aux États-Unis.Cependant, si ces actifs avaient déjà fait partie de Molson Coors il y a un an, son bénéfice aurait été de 256,9 millions, ou 1,19 $US par action, sur une base pro forma — ce qui aurait représenté une baisse au plus récent trimestre.Les revenus totaux se sont élevés à 2,45 milliards. Ce chiffre d’affaires est en hausse par rapport à celui de 657,2 millions du premier trimestre de 2016, mais en baisse par rapport à celui de 2,46 milliards sur une base pro forma.Au Canada, Molson Coors a réalisé un bénéfice avant impôts de 23,1 millions au plus récent trimestre, comparativement à celui de 146,6 millions de l’an dernier, pour lequel il avait inscrit un gain tiré de la vente d’une brasserie en Colombie-Britannique.