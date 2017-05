Les exportations en route vers une croissance

Après une année décevante en 2016, les exportations québécoises reprendront le chemin de la croissance cette année en raison notamment de l’aéronautique, selon les prévisions d’Exportation et Développement Canada (EDC).

Au moment où une menace protectionniste plane sur les relations avec les États-Unis, qui ont pris pour cible l’Accord de libre-échange nord-américain et le bois d’oeuvre, l’agence fédérale de financement aux entreprises attend une hausse totale de 5 % des exportations, ce qui effacera le recul de 2,1 % affiché en 2016. L’an prochain, la croissance pourrait atteindre 7 %.

EDC croit que le secteur aéronautique, un des gros exportateurs mais dont les envois avaient diminué l’an dernier, observera une augmentation de 4 % cette année et de 17 % l’an prochain.

Selon l’économiste en chef d’EDC, Peter Hall, la récente faiblesse du dollar canadien aide les exportations de tous les secteurs, mais il y a aussi « la poursuite de la croissance chez nos voisins du Sud et l’ouverture de nouveaux marchés potentiels ailleurs qu’en Amérique du Nord ».

Cela dit, la conjoncture présente est « très incertaine », a dit EDC en mentionnant les remises en question de la « structure du commerce international ».« Cependant, étant donné l’augmentation sensible et concurrente de l’activité économique, EDC est convaincue que le commerce mondial et l’investissement à l’étranger continueront sur leur lancée dans un horizon à court terme. »

À l’échelle pancanadienne, les exportations devraient augmenter de 6 % en 2017 après un recul de 2,6 % attribuable à l’énergie. Un des secteurs qui connaîtra la croissance est celui des matières premières grâce à une embellie des cours, selon EDC.

L’ordre établi est ébranlé. Critiqué au sein de la société civile et par certains groupes, le Partenariat transpacifique (PTP) est mort avec le retrait des États-Unis, mais voilà que l’ALENA est attaqué par le président américain, dont le gouvernement veut aussi se pencher sur les importations d’aluminium.

Les échanges mondiaux devraient néanmoins tirer profit d’un regain de la croissance économique. D’un taux de 3,1 % en 2016, la hausse du produit intérieur brut planétaire pourrait être de 3,5 %, a récemment estimé le Fonds monétaire international.

Secteurs exportateurs

Selon le gouvernement du Québec, les exportations québécoises vers les États-Unis représentaient en 2015 environ 15 % du total canadien, soit 60 milliards. Outre le secteur aéronautique, l’aluminium, les turboréacteurs, les huiles de pétrole raffinées et l’électricité figurent au sommet des produits les plus exportés vers les États-Unis.

Les pays qui achètent le plus de produits québécois sont, après les États-Unis, la Chine, l’Allemagne et le Mexique.

Une analyse récente des économistes du Mouvement Desjardins avait conclu que la tendance de fond du commerce avec les États-Unis est bonne, mais que le protectionnisme est un « risque important ».

« Cela pourrait sérieusement entraver la tendance haussière des exportations prévue pour les années à venir », a écrit le Mouvement Desjardins dans une note publiée au début du mois de mars. « Les informations actuellement disponibles sur les mesures qui pourraient être décrétées par le gouvernement Trump en matière de protectionnisme sont insuffisantes pour se prononcer avec certitude sur quelles régions ou quels secteurs pourraient être particulièrement désavantagés. » C’était avant que le gouvernement Trump dégaine une rhétorique particulièrement amère à l’égard du secteur agroalimentaire canadien, entre autres.