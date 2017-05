Les actionnaires de Valeant expriment leur frustration

Laval — Les actionnaires de Valeant Pharmaceuticals ont profité mardi de leur assemblée annuelle pour exprimer leur frustration vis-à-vis des problèmes qui ont plombé leur investissement dans l’entreprise pharmaceutique.

Certains actionnaires ont indiqué au chef de la direction de l’entreprise, Joseph Papa, qu’ils n’étaient pas satisfaits de la faiblesse du cours de l’action de Valeant, de la réponse insuffisante quant à la couverture médiatique négative. « L’an dernier, j’étais très en colère, très inquiet et frustré au sujet de ce qui est arrivé à la compagnie », a affirmé un actionnaire au siège social de l’entreprise, à Laval.

M. Papa avait expliqué plus tôt que Valeant réalisait des progrès dans sa stabilisation, après près de deux ans de difficultés. Le cours de son action est notamment passé de près de 350 $ à la Bourse de Toronto en août 2015, à un creux de près de 10 $. Le titre a pris mardi 89 ¢, soit 6,7 %, pour clôturer à 14,11 $ à la Bourse de Toronto. Le grand patron a dit comprendre la frustration des actionnaires, ajoutant qu’il ne croyait pas que le cours actuel de l’action témoignait de la valeur de l’entreprise en raison de problèmes dont il a hérité, dont son énorme dette de 32 milliards $US.

« Je crois que nous pouvons redresser cela », a-t-il indiqué plus tard aux journalistes. Il a souligné que la procédure n’était pas simple et qu’il s’attendait à ce que quelques années soient requises pour régler les activités et améliorer ses résultats financiers.