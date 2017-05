Boeing devra fournir des précisions au département du Commerce après lui avoir demandé d’enquêter sur Bombardier en alléguant que la multinationale québécoise vendait ses avions CSeries sur le marché américain à des prix dérisoires.

Quelques jours après s’être penché sur la requête déposée la semaine dernière, le département demande au géant américain établi à Chicago de répondre à une série de questions d’ici mercredi, 17 heures. « Nous avons identifié certains éléments qui doivent être clarifiés », peut-on lire dans la lettre datée du 1er mai transmise à Boeing ainsi qu’à son avocat au dossier.

En outre, le département du Commerce évoque l’enveloppe de 1 milliard $US débloquée par le gouvernement québécois péquiste en 2013 pour faciliter le financement des acheteurs d’avions CSeries. Les autorités américaines soulignent que Boeing avance, dans sa requête, que le gouvernement québécois, par l’entremise de son bras financier Investissement Québec (IQ), offre des conditions avantageuses aux acheteurs potentiels par rapport à celles que l’on retrouve sur les marchés. « Toutefois, l’information fournie indique qu’IQ offre ce financement à des taux commerciaux, peut-on lire. Donc, nous vous demandons de soumettre de la documentation indiquant que ce financement est disponible pour les clients de Bombardier à des conditions autres que celles du marché. »

Par courriel, un porte-parole de Boeing, Daniel Curran, a indiqué qu’il s’agissait d’une étape normale du processus. Pour sa part, Bombardier a rappelé que ce qui était avancé par son concurrent n’était que des allégations. «Boeing devra présenter des preuves aux autorités américaines, a écrit un porte-parole, Simon Letendre. Nous allons répondre très fortement à leur requête.»

Les autorités américaines demandent également à Boeing de soumettre des documents qui prouvent que Bombardier a obtenu un taux préférentiel pour louer les terres sur lesquelles se trouvent ses installations de Mirabel — lieu d’assemblage de la CSeries —, comme il est allégué dans la requête du géant américain.

Par ailleurs, Boeing demandait à ce que l’on examine les modalités de la facilité de crédit de 500 millions obtenue par Bombardier en 2009 auprès d’un syndicat financier dans lequel figurait la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui avait prêté 195 millions. Toutefois, le département du Commerce demande à l’entreprise de lui fournir des documents qui démontrent que les modalités du prêt consenti à Bombardier par la Caisse étaient plus avantageuses que les conditions du marché.

Boeing s’est tourné vers le département du Commerce et la Commission du commerce international des États-Unis pour demander une enquête sur une campagne jugée « agressive » par Bombardier. La société américaine affirme que les informations publiques disponibles montrent que les CSeries seraient vendus aux États-Unis « moins de 20 millions $US pour des appareils qui coûtent 33 millions $US à produire ». Ces allégations ont été réfutées tant par Bombardier que par les gouvernements Couillard — qui a injecté 1,3 milliard pour 49,5 % de la CSeries — et Trudeau, qui vient de consentir un prêt de 372,5 millions.

Dans sa requête de 147 pages déposée la semaine dernière, Boeing demande aux autorités l’imposition d’un droit compensatoire d’au moins 79,41 % ainsi qu’un autre droit antidumping de 80,5 % contre Bombardier.