Zone euro: le chômage stable

Bruxelles — Le taux de chômage dans la zone euro était stable en mars à 9,5 %, à son plus faible taux enregistré depuis avril 2009, a annoncé mardi l’Office européen des statistiques Eurostat. Parmi les 19 États membres, il existe de fortes disparités : les taux de chômage les plus faibles en mars 2017 ont été enregistrés en Allemagne (3,9 %) et à Malte (4,1 %). Les plus élevés ont été relevés en Grèce (23,5 % en janvier 2017, derniers chiffres disponibles) et en Espagne (18,2 %).