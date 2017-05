WestJet acquiert 20 avions Boeing

Calgary – Le transporteur aérien canadien WestJet a annoncé mardi la conclusion d’une entente définitive avec le fabricant Boeing pour l’acquisition de 20 appareils Boeing 787-9 Dreamliner. Cette entente comprend un engagement pour l’acquisition de dix appareils à être livrés entre le premier trimestre de 2019 et décembre 2021, ainsi qu’une option d’achat de dix autres qui pourraient être livrés entre 2020 et 2024. Le Dreamliner permettra à la compagnie de desservir de nouvelles destinations en Asie et en Amérique du Sud et d’élargir son offre de liaisons pour le marché européen.