L’AECG entraînera des gains «modestes» pour le Canada

L’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne entraînera des gains « modestes » pour l’économie canadienne, tranche le Directeur parlementaire du budget (DPB) dans une analyse rendue publique mardi.

Pour mesurer les impacts potentiels de l’Accord économique et commercial global (AECG), qui devrait entrer en vigueur de manière provisoire sous peu, lorsque le Parlement canadien l’aura ratifié, Jean-Denis Fréchette a analysé les répercussions qu’il aurait eues s’il était entré en vigueur en 2015.

Le chien de garde des finances publiques estime ainsi que l’accord de libre-échange se traduira à long terme par une augmentation du produit intérieur brut (PIB) canadien de 7,9 milliards de dollars, soit une hausse de 0,4 %. « Cette incidence est modeste pour une économie de deux billions de dollars, mais elle représente néanmoins un gain moyen de revenu d’environ 220 dollars par personne [en dollars de 2015] », écrit M. Fréchette.

Impacts sur les échanges

Le rapport prévoit une augmentation à long terme des exportations de biens (+4 milliards de dollars) et de services (2,2 milliards) vers l’UE, mais une détérioration de la balance commerciale du Canada avec l’Union européenne de l’ordre de 2 milliards de dollars. Cela s’explique essentiellement par le fait que les exportateurs du Canada faisaient face à des droits de douane moins élevés que ceux de l’Europe avant l’entrée en vigueur de l’accord.

L’Union européenne devenant soudainement un partenaire commercial plus important, le DPB prédit par ailleurs une diminution des exportations canadiennes vers les États-Unis (-1,4 milliard de dollars), le Mexique (-38 millions) et le reste du monde (-384 millions).

Grâce à l’AECG, les secteurs des transports, des véhicules automobiles, des métaux non ferreux et du blé afficheront une croissance plus forte, tandis que certains produits laitiers et agricoles, les textiles et certains biens de fabrication seront affectés par une croissance plus lente.

Craintes confirmées

Le rapport confirme donc les craintes des Producteurs de lait du Québec, qui redoutent l’arrivée de 17 700 tonnes additionnelles de fromages européens sur le marché canadien.

« À partir du moment où on garantit l’entrée de fromage européen supplémentaire, il y a forcément du lait québécois qu’on ne produira pas pour fabriquer du fromage », explique le porte-parole du regroupement, François Dumontier.

Les producteurs laitiers canadiens veulent savoir comment seront attribués les 250 millions de dollars sur cinq ans annoncés par le gouvernement fédéral en novembre dernier pour leur venir en aide et ils réclament plus d’argent pour compenser les pertes, qu’ils estiment à 150 millions de dollars par année.

Interrogé à ce sujet mardi, le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, a dit s’être entretenu récemment avec les acteurs de l’industrie laitière. « Oui, on a ouvert une partie de notre marché chez nous, mais on a aussi obtenu l’ouverture du marché européen, qui est le plus grand marché de consommateurs pour les denrées alimentaires », a-t-il déclaré à sa sortie d’une réunion du conseil des ministres.

Délégation européenne

Le Directeur parlementaire du budget a dévoilé son étude sur l’AECG au moment où 60 représentants d’entreprises provenant de 23 pays de l’Union européenne prenaient part au Salon international de l’alimentation du Canada, à Toronto.

Le commissaire de l’UE à l’agriculture et au développement rural, Phil Hogan, dirige cette mission commerciale. Lors d’un discours prononcé mardi, il s’est dit persuadé que l’AECG représente une bonne nouvelle pour les deux partenaires commerciaux. L’attrait du Canada pour les entreprises européennes est particulièrement grand en raison du protectionnisme prôné au sud de la frontière par Donald Trump, a-t-il rappelé lundi sur différentes tribunes.

Avec Marie Vastel