Valeant surprend les investisseurs avec un versement de 220 M$

Valeant Pharmaceuticals a été en mesure de verser 220 millions $US supplémentaires afin de réduire sa lourde dette.

À la veille de son assemblée annuelle des actionnaires, la controversée pharmaceutique a expliqué lundi avoir dégagé ce montant à la suite de la clôture de la vente de marques au géant français L’Oréal ainsi que par la fermeture d’une usine au Brésil. Depuis le premier trimestre de l’exercice 2016, la société dit avoir réduit sa dette d’environ 3,6 milliards. Celle-ci est estimée à 30 milliards.

Valeant est toutefois encore bien loin de son objectif visant à réduire la dette de 5 milliards d’ici février 2018 par la vente d’autres éléments d’actif ainsi que par une augmentation des profits. Les analystes financiers se demandent si la pharmaceutique, qui s’est jusqu’ici délestée pour environ 2 milliards $US d’éléments d’actif, sera en mesure de continuer d’en céder pour atteindre sa cible de 8 milliards.

Depuis qu’il a pris les commandes de Valeant en mai 2016, le président et chef de la direction, Joseph Papa, s’est notamment affairé à réorganiser les activités de la société. Il avait initialement exclu la possibilité de vendre Bausch Lomb et Salix ainsi que les activités de dermatologie, de gastro-entérologie et de produits de consommation.

Après son rendez-vous annuel de mardi, Valeant divulguera ses résultats du troisième trimestre la semaine suivante. Les analystes sondés par Thomson Reuters s’attendent à ce que la société creuse sa perte nette de 15,5 %, à 431,9 millions, ou 46 ¢ US par action. Ses revenus devraient fléchir de 8 %, à 2,17 milliards.

L’assemblée annuelle de Valeant se déroulera sans l’investisseur militant Bill Ackman, qui était l’un des plus importants actionnaires de l’entreprise, étant donné que son fonds Pershing Square Capital a liquidé sa participation plus tôt cette année.