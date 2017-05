Un Dreamliner sur la route Paris-Montréal d’Air France

Photo: Aéroport de Montréal

Le Boeing 787 affecté par Air France à sa route Paris-Montréal a atterri lundi. Il devait être accueilli avec les honneurs par les pompiers de l’aéroport Montréal-Trudeau, mais la forte pluie a joué les trouble-fête. Le transporteur se réjouissait en novembre dernier de voir Montréal devenir « la première destination transatlantique du Dreamliner aux couleurs d’Air France ». Le « programme de déploiement » de l’appareil entre la France et l’Amérique prévoit qu’il desservira Montréal quotidiennement jusqu’en octobre. Le transporteur a accueilli un premier B787 dans sa flotte en décembre et un deuxième en avril. Ce dernier a été assigné à la liaison entre Paris-Charles-de-Gaulle et Montréal. Il est configuré en cabine « Business » (30 sièges), « Premium Economy » (21 sièges) et Économie (225 sièges). L’appareil propose une réduction des émissions de CO2 d’environ 20 % ainsi que des émissions sonores.