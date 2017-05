Changements chez Munich Re

Mary Forrest, p.-d.g. de Munich Re Amérique du Nord (vie et santé), a annoncé des changements au sein de sa haute direction en Amérique du Nord. Ainsi, Bernard Naumann a été nommé au poste de p.-d.g. de Munich Re Canada (vie). À ce titre, il élaborera et exécutera la stratégie liée aux activités de réassurance au Canada et dans les Caraïbes. Pour sa part Richard Letarte devient p.-d.g. de Nouveaux Horizons, une division de Munich Re Amérique du Nord (vie et santé). Il dirigera les initiatives en matière d’innovation de l’Amérique du Nord axées sur la conception de nouveaux produits et services, et sur les investissements dans les nouvelles technologies, peut-on lire dans le communiqué.