La Caisse accorde un prêt à Potentia Renewables

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé l’octroi d’un prêt de 107 millions à Potentia Renewables, défini comme le plus grand producteur indépendant d’énergie solaire sur les toits au Canada. L’entreprise exploite actuellement 569 installations totalisant une capacité d’environ 97 mégawatts, soit suffisamment d’électricité pour alimenter plus de 12 000 foyers par année. La Caisse rappelle que son premier investissement dans Potentia remonte à 2014. Outre Potentia, dans l’énergie solaire, la Caisse détient une participation dans un des plus grands producteurs d’énergie solaire en Inde ainsi que dans de nombreux projets d’énergie solaire au Canada. Elle est également un investisseur important dans des projets d’énergie éolienne en Amérique du Nord et en Europe occidentale, souligne l’institution.