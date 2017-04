Après l’affaire Bombardier, il est urgent de réconcilier l’entreprise avec la société

L'indécent pas de deux de la direction de Bombardier relatif à sa rémunération aura une nouvelle fois alimenté notre désespérance de voir émerger une société plus humaine, dans laquelle le monde des affaires s’intéresserait un tant soit peu au sort du vrai monde. Ce cri d’indignation émane de la société civile ; du côté des entreprises, c’est profil bas !

Si l’on ne tient pas compte de l’économie sociale et solidaire, créatrice par nature de lien social, on a le sentiment que les entreprises font abstraction de la société, du monde dans lequel elles évoluent. Leurs dirigeants sont concentrés sur l’atteinte de leurs résultats strictement économiques. Il est vrai que les enjeux de mondialisation et de numérisation, les exigences de rendement de leurs actionnaires les mettent dans une situation de stress et les amènent à faire la sourde oreille aux nouvelles quotidiennes.

Mais Bombardier, comme bien d’autres, fonctionne tel un OVNI, dans une sorte de bulle où l’on ne se préoccupe que de l’économie, en captant sur la planète — et en rejetant au besoin — les ressources matérielles, humaines, financières qui lui conviennent, y compris, en passant, les aides de tel ou tel gouvernement empathique à son projet. Déconnectées, les entreprises deviennent ainsi et de plus en plus des objets aux mains de la finance.

Pendant ce temps, la terre tourne… mal ! Ces dirigeants ne perçoivent-ils pas le profond mal-être de notre société ? De quoi parlons-nous ? D’un profond sentiment d’injustice d’abord, qui provient des écarts de richesse, des rémunérations scandaleuses, de l’accès au travail de plus en plus difficile, des optimisations fiscales. Du sentiment d’angoisse ensuite face à l’avenir, relié au réchauffement climatique, au non-sens de l’hyperconsommation et des déchets qu’elle engendre et à l’insécurité face à l’emploi que véhicule l’automatisation des tâches ; d’un sentiment, enfin, de défiance envers les institutions, les médias, les partis politiques, les banques et les entreprises « qui ne penseraient qu’au profit ».

Ce sont tous ces déchirements qui engendrent le radicalisme, dont on voit les effets les plus violents surgir à Londres, à Nice et… à Québec.

Se mettre au service d’un monde meilleur

Tout comme l’écologie de notre planète exige que chaque citoyen soit responsable de son mode de vie, l’immense césure entre l’économie et la société ne se comblera que si chaque entreprise devient citoyenne ; avec une double mission, économique et sociétale, et un objectif d’excellence défini non pas comme celui de devenir « la meilleure entreprise de son secteur », mais de devenir « une excellente entreprise au service d’un monde meilleur ».

Au-delà de la dénonciation des abus, il y a urgence de réconcilier l’entreprise avec la société. On ne peut pas continuer à exiger des rendements sur les capitaux investis de 12 %, trimestre après trimestre, alors que les perspectives de croissance dans les pays de l’OCDE ne sont guère que de 1 %. Déséquilibré, ce modèle ne survit qu’en épuisant toutes les ressources, celles des fournisseurs autant que celles de la planète — nous consommons une planète et demie par an ! — et en nous épuisant, nous les humains, obligés de suivre le rythme et les aléas des partisans de cette équation.

Toute entreprise peut et doit créer de la valeur pour les cinq grandes parties prenantes que sont les clients, les salariés, les fournisseurs, les actionnaires et la société. Sa stratégie intègre l’économique et le sociétal. On ne peut simplement avoir, à côté d’un plan d’affaires 100 % économique, quelques actions philanthropiques ou écologiques, même désintéressées. La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) doit être totalement intégrée. On passe de la RSE palliative à la RSE stratégique !

Il importe de mettre au coeur de cette entreprise citoyenne un management par les valeurs. Non négociables, celles-ci doivent avoir une vraie couleur humaniste : l’honnêteté, incrustée dans les processus, aurait empêché Volkswagen de tricher ! L’équité, bien comprise par les dirigeants de Bombardier, les aurait empêchés d’imaginer l’octroi, à leur profit, de primes scandaleuses. Vite, un peu d’altruisme, et un peu moins de cupidité !

Le changement de modèle ne peut bien sûr se faire sans une gouvernance en phase avec l’équation selon laquelle les résultats sont une fonction du talent, du capital et du temps ; ce faisant, il est logique qu’il y ait des administrateurs salariés au conseil d’administration ; idée de rupture ici, au Québec, banalisée dans les pays scandinaves et en Allemagne.

Cette entreprise nouvelle, à la convergence de l’économie et de l’humanisme, n’est pas que « responsable » ; elle est « progressiste ». N’ayons pas peur des mots : audacieuse, altruiste et volontariste, elle est, comme l’ont été au début du XXe siècle tous les réformateurs européens et américains — à l’instar du président Roosevelt — déterminée à « combattre les excès de la société industrielle (financière, dirions-nous aujourd’hui) et l’injustice sociale ».

En ces temps d’incertitude, il est urgent de redonner de l’espoir par un souffle nouveau au coeur de nos vies quotidiennes ; urgent de promouvoir une entreprise qui s’inscrit dans une économie de marché au service de l’homme et non l’inverse.