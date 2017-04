CGI achète aux États-Unis

CGI a annoncé l’acquisition de deux firmes de services-conseils stratégiques établies aux États-Unis. Ces sociétés sont spécialisées dans les projets liés aux technologies et à la transformation des activités de leurs clients. « La portée géographique et les capacités de ces firmes permettent à CGI de renforcer davantage son offre à l’échelle mondiale dans plusieurs domaines de pointe en matière de transformation numérique », peut-on lire dans le communiqué. La transaction implique les entreprises CTS, dont le siège social est en Alabama, et ECS Team, établie au Colorado. Ces deux entreprises comptent plus de 450 employés. L’équipe de CGI aux États-Unis est composée de 11 000 personnes réparties dans 80 villes et 33 États.