Le profit de GM bondit de 34%

Detroit — Le bénéfice net du géant américain de l’automobile General Motors a bondi de 34 % au premier trimestre, grâce aux ventes robustes de camions et de VUS aux États-Unis. Le bénéfice de GM s’est chiffré à 3,4 milliards $US ou 1,70 $US par action, comparativement à 1,1 milliard au même moment l’an dernier. Les ventes de GM aux États-Unis se sont améliorées d’un peu moins de 1 % pendant la période, au moment où celles de l’industrie automobile reculaient de 1,5 %. GM a généré un profit de 504 millions en Chine, mais a perdu 200 millions en Europe.