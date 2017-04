Sylvie Lalande a la présidence du conseil de CRCD

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Les membres du conseil d’administration de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) ont nommé Sylvie Lalande, administratrice de sociétés, à titre de présidente du conseil de ce fonds fiscalisé. Mme Lalande préside actuellement le conseil de Groupe TVA et siège au conseil de Québecor. Elle est également administratrice de l’entreprise familiale Vins Philippe Dandurand et préside le conseil du Collège des administrateurs de sociétés.