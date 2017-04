Le taux d’épargne atteint un sommet en 20 ans au Québec

En 2016, les Québécois ont eu plus d’argent dans leurs poches et ils ont décidé d’épargner plutôt que de dépenser davantage.

Le niveau d’endettement des Québécois ne cesse d’augmenter, mais le portrait n’est pas complètement sombre : le taux d’épargne a atteint en 2016 un sommet en 20 ans, révèle une note économique dévoilée jeudi par Desjardins.

L’an dernier, les Québécois ont consacré 6,2 % de leurs revenus disponibles à l’épargne, comparativement à 5,4 % en 2015. Il faut remonter à 1996 pour observer un taux d’épargne aussi élevé.

Selon l’analyse de Desjardins, cette augmentation du niveau d’épargne est liée à la hausse de 4,5 % des revenus après impôts en 2016, « la plus rapide depuis de nombreuses années ».

En bref, les Québécois ont eu plus d’argent dans leurs poches et ils ont décidé d’épargner plutôt que de dépenser davantage, puisque le niveau de consommation des ménages est demeuré relativement stable.

« Les gains d’emplois importants, qui ont entraîné une hausse plus rapide des revenus de travail, ainsi que les allégements fiscaux du gouvernement fédéral ont fait la différence en 2016 », écrit l’économiste principale Hélène Bégin.

« Ça fait des années que la situation financière des ménages est une préoccupation, donc de voir que les gens réussissent à mettre une plus grande part de leurs revenus de côté, ça mérite d’être souligné », ajoute-t-elle en entrevue.

Contextes différents

Le taux d’épargne de 6,2 % est plus élevé que ceux enregistrés au cours des 20 dernières années, mais il demeure largement en deçà des niveaux des années 1980 et de la première moitié des années 1990 alors qu’on dépassait fréquemment la barre des 10 % ou même 15 %.

La note de Desjardins fait remarquer que ces niveaux s’expliquaient par des taux d’intérêt plus élevés : l’épargne fructifiait alors davantage et l’accès au crédit était plus coûteux, ce qui ralentissait la consommation.

La remontée du taux d’épargne au cours des dernières années, et plus particulièrement en 2016, peut donc sembler surprenante, puisque les taux d’intérêt sont très bas. Hélène Bégin croit que la population vieillissante, plus portée vers l’épargne à l’aube de la retraite, peut avoir contribué à cette hausse.

Endettement record

L’économiste de Desjardins affirme qu’il est difficile d’établir un niveau d’épargne idéal, mais elle estime qu’un taux supérieur à 5 % offre un bon équilibre. « Si on se maintient autour de ce niveau-là au cours des prochaines années, ça va avoir un impact positif sur la situation financière des Québécois. »

Il reste à voir quel sera l’impact de cette amélioration du taux d’épargne sur le niveau d’endettement, qui atteint des records depuis quelques années. Au quatrième trimestre de 2016, la dette totale des ménages canadiens atteignait 167,3 % du revenu disponible, ce qui correspond à une dette de 1,67 $ pour chaque dollar de revenu.