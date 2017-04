Suncor veut profiter de l’«exode» des sables bitumineux

Photo: Jason Franson La Presse canadienne

Calgary — Le patron de Suncor Énergie affirme que l’« exode » des sociétés étrangères du secteur albertain des sables bitumineux n’est peut-être pas terminé, et qu’il pourrait même présenter des occasions d’acquisitions. Suncor a augmenté l’an dernier sa participation dans Syncrude Canada, la faisant passer de 12 à 53 %, notamment en rachetant la part de 5 % de la firme américaine Murphy Oil. Suncor a indiqué qu’elle utiliserait les capitaux libérés par la fin de la construction du projet bitumineux de Fort Hills et celle du projet extracôtier East Coast Hebron pour racheter jusqu’à 2 milliards de dollars de ses actions au cours de l’année. Suncor a affiché un bénéfice de 1,35 milliard $US, soit 81 ¢US par action, pour son premier trimestre de l’exercice 2017. En comparaison, elle avait engrangé 257 millions, ou 17 ¢US par action, pour la même période un an plus tôt, grâce aux meilleurs prix des matières premières et à une plus forte production des sables bitumineux.