À peine trois ans après son entrée à la Bourse de Toronto, la montréalaise Lumenpulse sera privatisée par un groupe d’investisseurs formé de son fondateur et chef de la direction, plusieurs de ses actionnaires actuels et une filiale de Power Corporation du Canada. L’entreprise spécialisée dans les solutions d’éclairage DEL à haut rendement a indiqué jeudi qu’une entente avait été conclue entre son grand patron, François-Xavier Souvay, un groupe d’actionnaires représentant environ 40 % des actions en circulation et Corporation Énergie Power. Ce consortium offre ainsi d’acquérir la totalité des actions de Lumenpulse au prix de 21,25 $ au comptant chacune. La proposition représente une prime de 85,8 % par rapport au cours de clôture de l’action de Lumenpulse à la fermeture des marchés, mercredi.