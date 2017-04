Le gouvernement ontarien promet des milliards pour la santé

La première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, et le ministre des Finances, Charles Sousa

Toronto — Dans son premier budget équilibré depuis une décennie, le gouvernement de l’Ontario promet d’investir des milliards de dollars dans le système des soins de santé, un geste qui vise à satisfaire la quasi-totalité de l’électorat en prévision des élections générales de juin 2018.

Élaboré par un gouvernement affichant un fort taux d’insatisfaction, selon les sondages, ce budget totalisant 141 milliards propose des mesures qui visent à la fois les jeunes et les personnes âgées, les propriétaires et les locataires, les usagers du réseau de santé et tous ceux qui paient une facture d’électricité. Au centre de ce budget : l’instauration d’un nouveau plan d’assurance-médicaments, pour lequel est prévue annuellement une somme de 465 millions. Ce programme couvrira le coût de tous les médicaments, sans franchise ni quote-part, pour tous les Ontariens âgés de moins de 25 ans.

Le gouvernement injectera 11,5 milliards dans le système de santé au cours des trois prochaines années. Son objectif est de réduire les temps d’attente, de financer des mesures de santé mentale et de traitement des dépendances, de construire des hôpitaux et de soutenir les soins à domicile.

Pas de nouvelles taxes

Le budget prévoit également du financement pour la création de places en garderie, pour la construction d’écoles et pour soutenir les personnes âgées. Le gouvernement a réitéré des mesures déjà annoncées visant à diminuer les factures des consommateurs d’électricité et à apaiser le marché immobilier.

Le gouvernement a promis de ne pas imposer de nouvelles taxes. Toutefois, il a augmenté la taxe sur le tabac de 10 $ par cartouche de 200 cigarettes au cours des trois prochaines années et autorise les municipalités à prélever une nouvelle taxe hôtelière.

Le NPD

ICI Radio-Canada rappelle que le plan d’assurance-médicaments est présenté par les libéraux alors que le Nouveau Parti démocratique (NPD) a annoncé samedi que la proposition phare de son programme, pour la prochaine élection provinciale dans un peu plus d’un an, sera la création d’une assurance-médicaments universelle en Ontario. D’ailleurs, le programme libéral ne va pas assez loin pour le NPD, qui estime qu’un tiers des travailleurs de la province n’ont pas de couverture pour leurs médicaments actuellement. « Ils vont devoir attendre un changement de gouvernement », a dit la chef du parti, Andrea Horwath.

Dans le reportage d’ICI Radio-Canada, la politologue Geneviève Tellier reconnaît qu’avec cette mesure, le gouvernement libéral marche clairement sur les platebandes du NPD.