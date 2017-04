Ventes stables chez Tim Hortons

Toronto — Restaurant Brands International a indiqué que les ventes des cafés Tim Hortons et des restaurants Burger King ouverts depuis au moins un an avaient été stables au plus récent trimestre. Les ventes des établissements comparables ont diminué d’environ 0,1 % chez les deux chaînes de restauration rapide, après ajustements pour tenir compte des fluctuations des devises. Par contre, pour son trimestre clos le 31 mars, Restaurant Brands a obtenu des revenus en hausse de 9 %. Il a grimpé de 82,1 millions $US à environ 1 milliard — dont environ les trois quarts étaient attribuables à Tim Hortons. Le bénéfice ajusté a gagné 20 % pour atteindre 170,6 millions, soit 36 ¢US par action. Le bénéfice net de RBI était pour sa part stable par rapport à l’an dernier, à 50,2 millions, ou 21 ¢US par action.