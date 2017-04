Sears Canada affiche une perte

Toronto — Sears Canada a affiché mercredi une perte de 45,8 millions pour son quatrième trimestre, mais le grand détaillant a noté que les ventes de ses magasins ouverts depuis au moins un an avaient progressé. Les ventes des magasins comparables ont crû de 1,3 % pour le trimestre clos le 28 janvier, par rapport à la même période un an plus tôt. La perte par action du quatrième trimestre s’est établie à 45 ¢. En comparaison, Sears Canada avait affiché au même trimestre l’an dernier un bénéfice de 30,9 millions, soit 30 ¢ par action, alors que l’entreprise profitait d’un gain de 170,7 millions lié à la résiliation d’une entente de carte de crédit.